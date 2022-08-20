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نزعوا أعضاءه وسرقوا أحشاءه.. جريمة مروّعة بحق طفل تهزّ مصر

20
AUGUST
2022
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في جريمة مروّعة، لقي طفل مصري يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه بطريقة لا توصف.
في التفاصيل، عثر الأهالي في قرية عزبة البوصة التابعة لمحافظة قنا في صعيد مصر، على جثة طفل بالعقد الأول من عمره، عليها آثار طعنات وفتحات في مناطق متفرقة من جسده الصغير، فأبلغوا مديرية أمن قنا من مركز شرطة أبوتشت بالجريمة.

وبانتقال فرق التحقيق، وجدوا جثة الطفل "محمد.م.ع"، فأمرت الجهات بانتداب الطب الشرعي للوقوف على ملابسات الوفاة، وإمدادها بتقرير الصفة التشريحية، تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.
وكشف التقرير الطبي للطفل القتيل، عن وجود جرح متهتك أعلى البطن وأسفل الصدر من الناحية اليمنى وجروح متعددة أعلى الصدر وبروز الأحشاء الداخلية وجروح متعددة أعلى الركبة، فطلبت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محل الواقعة، تمهيداً لتفريغها، كما أمرت باستدعاء شهود العيان، لسماع أقوالهم للوقوف على ملابسات الواقعة.
في حين، أفادت وسائل إعلام مصرية محلية بأن المتهم تربص بالطفل صاحب الـ6 أعوام، واصطحبه معه إلى مكان بعيد، ثمّ انقض عليه بعدة طعنات متفرقة بالجسد، أسفرت عن سقوطه جثة هامدة، واستمر في طعنه واستخراج أحشائه الداخلية من الجسد، ثم لفه بقماشة بيضاء.

إلى ذلك، حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، التي استدعت عائلة الطفل لمعرفة سبب غيابه.
فيما تكثف مباحث مركز شرطة أبوتشت جهودها لمعرفة الفاعلين لمحاسبتهم وإنزال أقسى العقوبات بحقّهم.

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