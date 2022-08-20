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الجزائر- كانوا في رحلة إستجمام.. وهكذا لقوا مصرعهم

20
AUGUST
2022
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لقي 5 اشخاص مصرعهم واصيب 14 أخرين بجروح في حادث انقلاب حافلة في بلدة عين الزويت في ولاية سكيكدة الجزائرية.
نقلت صحيفة الشروق عن شهود عيان قولهم أن الضحايا كانوا في رحلة استجمام وجميعهم ينحدرون من ولاية باتنة، حيث انحرفت الحافلة التي كانوا يستقلونها وانقلبت بطريق بيبي ببلدية عين الزويت، حيث تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة، والجرحى إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بذات المستشفى.

ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه في نفس الطريق في أقل من يومين شهده الطريق ذاته بعد الأول الذي وقع لحافلة صغيرة انحرفت وانقلبت وسقطت في منحدر بحوالي 80 مترا الأسبوع الماضي، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا بجروح ينحدرون من بلدية سيدي مزغيش
ورجح بعض الشهود أن يكون سبب الحادث فقدان السائق السيطرة بسبب النعاس.

 

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