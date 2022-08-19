ملف مصري - سعودي - يوناني لاستضافة مونديال 2030 (الاخبار)

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عقد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي اجتماعاً مع نظيريه السعودي واليوناني، لاتخاذ الترتيبات النهائية لتقديم ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030 بكرة القدم، بحسب ما أفادت صحيفة «أخبار اليوم» المصريّة.

صبحي كان قال في تصريحٍ لإذاعة «Mega FM» المصريّة، إن دولته «لديها الإمكانيات التي تؤهلها لاستضافة المونديال، لكن هذا الموضوع لا يزال بحاجة إلى المراجعة».

في المقابل، كانت السعوديّة تُفكّر بالاستضافة مع إيطاليا، أو مع مصر والمغرب، بحسب وسائل إعلاميّة عدّة.

وستكون المنافسة لاستضافة كأس العالم 2030 شرسة، إذ قدمت أوروغواي والأرجنتين وتشيلي وباراغواي ملفاً مشتركاً في أوائل آب لاستضافة الحدث، كما تعمل إسبانيا والبرتغال على ملفٍ مشترك لاستضافة المونديال أيضاً.