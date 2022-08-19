الأردن.. فاجعة تودي بحياة 5 أطفال

A + A -

خيّمت حالةٌ من الحزن العميق على الأردنيّين، صباحَ الجمعة، بسبب فاجعةٍ راح ضحيّتها 5 أطفالٍ من أسرةٍ واحدةٍ بمحافظة الزرقاء.

وكشفت مديريّةُ الأمن العام الأردنيّة، وفاة 5 أطفالٍ صباح الجمعة، إثر حريقٍ شب داخل إحدى الشّقق بمنطقة إسكان الأمير هاشم في لواء رصيفة.

ووفقاً لمصادر أردنيّةٍ، تحرَّكت عناصر الدّفاع المدنيّ إلى الموقع، وعملت على إخماد النّار، وعثرت أثناء تفقُّد الموقع على الجثث التي نُقلت إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي.

وكتب والد الأطفال الخمسة، أحمد الدعجة على فيسبوك: "فلذات كبدي الخمسة سلمان وسلطان وأريام وريم وملاك في ذمة الله".