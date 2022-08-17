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من لبنان إلى مصر.. ظاهرة قتل النساء تتفشّى؟

17
AUGUST
2022
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أحيلت أوراق قاض مصري وشريكه أدين بقتل زوجته الإعلامية إلى مفتي البلاد. ويأتي قرار المحكمة أمس في وقت تنتشر فيه الجرائم ضد النساء في مصر، إذ لم ينسى الرأي العام المصري بعد قتل الطالبة نيرة أشرف التي أثارت غضبا واسعا في البلاد.
وتعليقا على أسباب هذه الظاهرة يرى الأستاذ الجامعي والمحلل الاجتماعي سيد أبو اليزيد، أن التربية الخاطئة، وتفضيل الذكور على الإناث وأن المرأة يجب ان تخضع للرجل مما يعطي الحق للأخير في التحكم بالمرأة وهذا قد يؤدي إلى الجريمة.

وأضاف أبو اليزيد متحدثا لإذاعة مونت كارلو الدولية أن الاستفزاز، واستغلال الطرف الأضعف أي المرأة للرجل من أجل الحصول على مكاسب مادية قد يكون من أسباب قتل النساء.
وبحسب الأمم المتحدة وجهاز الاحصاء المصري عام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو البيئة المحيطة بهن في الأماكن العامة، مما يعيد الاهتمام مجدداً بمشكلة العنف ضد المرأة في الوطن العربي، والذي يصل إلى درجة سفك الدماء.

مونت كارلو الدولية 

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