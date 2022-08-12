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اهتمام اسرائيلي بمقتل كلب يستفزّ العرب

12
AUGUST
2022
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أعلنت إسرائيل قبل أيام مقتل الكلب "زيلي" بعد أن اقتحم جيشها مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، في عملية أسفرت عن قتل ثلاثة فلسطينيين أحدهما ابراهيم النابلسي القيادي في كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح في حركة فتح.
وبرسائل وداع، نعت وسائل إعلام إسرائيلية ومسؤولين كبار الكلب البلجيكي "مالينو زيلي"، وظهرت صورا لقبره حيث دفن في "مقبرة كلاب الوحدة" المخصصة للكلاب المقاتلة.
و"زيلي" البالغ من العمر 9 أعوام، هو كلب شرطي تابع لوحدة "اليمام"، ويستخدمه الجيش الإسرائيلي خلال عمليات الاقتحام.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد أول المعربين عن ألمهم لخسارة "زيلي"، قائلا "زيلي كان جزءا من الوحدة وهو محل تقدير ومهني أيضا.. ستفتقده الوحدة ورجال الشرطة الذين رافقهم خلال مهامهم العملياتية المتعددة".
وقال مدرب كلاب عسكرية إسرائيلية سابق، سمي على اسمه الكلب في منشور عبر فيسبوك: "لقد بالغ المجتمع الإسرائيلي في تعاطفه مع الكلب الذي قُتل في عملية اغتيال القيادي إبراهيم النابلسي، ونسى الطفلة الفلسطينية آلاء قدوم (5 سنوات) والتي قتلت في اليوم الأول من عملية الفجر ضد قطاع غزة، إن هذه اللامبالاة عند هذا الشعب قاتلة".
وفور انتشار الخبر، انهالت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل فلسطينيين وعرب استنكروا الاهتمام الواسع الذي ناله الكلب الذي قتل في عملية عسكرية بالبلدة القديمة بنابلس مقابل اللامبالاة التي يظهرونها بمقتل عشرات المدنيين من الجانب الفلسطيني.

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