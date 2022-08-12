living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قتال عنيف إستخدمت فيه طائرات سلاح الجو المصري لضرب تنظيم الدولة قرب قناة السويس..

12
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دار قتال عنيف بين الجيش المصري، ومسلحين ينتمون لتنظيم ولاية سيناء "تنظيم الدولة"، على بعد أقل من 50 كم عن قناة السويس.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن القتال بين التنظيم والقوات الأمنية تجدد الجمعة، بعد قتال عنيف دار الخميس، وتركز هذه المرة في قرية جلبانة التابعة لمحافظة القنطرة الشرقية، التي تقع على الضفة الشرقية لقناة السويس.

وبعد إبعاد مسلحي التنظيم عن جلبانة، قامت طائرات تابعة لسلاح الجو المصري بقصف مناطق مختلفة بحسب ما وثق بعض الأهالي.
ويتمركز التنظيم منذ سنوات في شمالي سيناء، ويظهر بشكل متكرر رغم محاولات الجيش القضاء عليه.

وقبل يومين، أعلن الجيش المصري مقتل خمسة من جنوده نتيجة التصدي "لعناصر إرهابية" بمحيط أحد الارتكازات الأمنية بمحافظة شمال سيناء، شمال شرق البلاد، كما أفاد بمقتل 23 من "العناصر التكفيرية" منذ السبت بالمحافظة نفسها.

وأوضح الجيش المصري في بيان نشره المتحدث باسمه غريب عبد الحافظ على صفحته على موقع فيسبوك أنه "تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح الأربعاء من اكتشاف تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها ما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية، ونال شرف الشهادة ضابط و4 جنود كما أصيب جنديان آخران".

وأضاف البيان أن القوات الجوية واصلت ضرباتها في المنطقة الأربعاء "ما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية".

والسبت، أعلن الجيش المصري مقتل 11 جنديًا مصريًا إثر تصدّيهم لهجوم شنّته "عناصر تكفيريّة" على إحدى محطّات رفع المياه في منطقة غرب سيناء في واقعة لم تحدث منذ عامين على الأقل.
وتبنى الهجوم تنظيم الدولة عبر وكالته الدعائية.

وأفاد الجيش المصري في بيان الأربعاء بأنه "ثأراً لدماء الشهداء تمت ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية (حيث قامت السبت) بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، ومقتل 9 عناصر تكفيرية".

عربي21

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout