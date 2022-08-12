إدارة بايدن أجرت اتصالات مباشرة مع النظام السوري.. ماذا في التفاصيل؟

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كشف مصدر مطلع ومسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات لشبكة CNN، أن الإدارة الأمريكية أجرت اتصالات مباشرة مع الحكومة السورية في محاولة لتأمين الإفراج عن المواطن الأمريكي أوستن تايس.

وقال المصدر المطلع إنه "كان هناك عدد من التفاعلات المباشرة - لم يحدث أي منها في دمشق - لكنها لم تسفر حتى الآن عن أي تقدم".

وأكد المصدر المسؤول في إدارة بايدن التواصل المباشر مع الحكومة السورية، مشيرًا إلى أنه كان أحد السبل المتعددة التي تتبعها الإدارة في محاولة لتحرير تايس.

يصادف الأسبوع الجاري الذكرى العاشرة لأخذ تايس كرهينة في سوريا، وهو صحفي وجندي سابق في قوات البحرية الأمريكية تم اعتقاله على حاجز قريب من دمشق بعد أن سافر إلى سوريا لتغطية الحرب الأهلية، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية. وأعلن بايدن، الأربعاء الماضي، أن الحكومة الأمريكية تعلم "على وجه اليقين أن النظام السوري يحتجزه".

وذكر المصدر المطلع أنه "رغم عرض الولايات المتحدة عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع نظام بشار الأسد لمناقشة قضية تايس، رفض المسؤولون السوريون رفضوا رفضًا قاطعًا، سواء في المحادثات المباشرة أو غير المباشرة. وأضاف أن "المسؤولين السوريين لم يقدموا أي تفسير لرفضهم أو أي مطالب أو شروط مسبقة لإجراء مثل هذه المناقشات".

وقال المصدر المسؤول في الإدارة الأمريكية: "انخرطت الولايات المتحدة بشكل مكثف في محاولة إعادة تايس للوطن، بما في ذلك مباشرة مع المسؤولين السوريين ومن خلال أطراف ثالثة". وأضاف: "لم توافق الحكومة السورية على اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة قضية تايس، ولم تعترف باحتجازه". وتابع بالقول: "سنواصل السعي بكل السبل لضمان الإفراج عن تايس".

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن حكومة بلاده "منخرطة بشكل مكثف مع المسؤولين السوريين لإعادة تايس إلى الوطن، لكن سوريا لم تعترف حتى باحتجازه".

بالإضافة إلى الاتصالات المباشرة، استخدمت إدارة بايدن قنوات خلفية، بما في ذلك مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الذي لعب دورًا في تأمين الإفراج عن معتقلين أمريكيين في الماضي، وزار العاصمة الأمريكية واشنطن في مايو/ أيار الماضي.

وقال إبراهيم لشبكة CNN إنه زار واشنطن بناء على طلب الإدارة الأمريكية والتقى بالمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستينز ومدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز، وآخرين. في الأسابيع التي أعقبت تلك الزيارة، قال إبراهيم إنه سافر إلى دمشق لإجراء مناقشات حول تايس وأمريكي آخر هو مجد كمالماز. وأضاف أنه نقل ردًا من سوريا إلى واشنطن، لكنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل نظرًا لحساسية الأمر.

ودعا والدا أوستن تايس إدارة بايدن إلى التواصل المباشر مع دمشق لمحاولة تأمين إطلاق سراح ابنهما. وقالت والدته ديبرا تايس لشبكة CNN، الخميس، إنها تقدر استخدام بايدن اسم ابنها علنًا، معتبرة أنها "إشارة من الرئيس إلى أن حكومة الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع سوريا لإعادة أوستن إلى الوطن".

في بيانه الأربعاء الماضي، قال بايدن إن إدارته "طلبت مرارًا من الحكومة السورية العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن".

وأضاف: "في الذكرى العاشرة لاختطافه، أدعو سوريا إلى إنهاء هذا الأمر ومساعدتنا على إعادته إلى الوطن"، وتابع بالقول: "عائلة تايس تستحق الإجابات، والأهم من ذلك أنهم يستحقون لم شملهم سريعًا مع ابنهم".