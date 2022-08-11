“إمامة المرأة لا تصح”.. تصريح مفاجئ لمعارِضة تركية تعلن عدم ترشحها للانتخابات الرئاسية

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أعلنت رئيسة حزب “الجيد” التركي المعارض ميرال أكشينار، الخميس، عدم ترشحها للانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، والمتوقع إجراؤها في حزيران/يونيو 2023.

كلام أكشينار جاء في تصريحات أدلت بها خلال زيارة قامت بها إلى أحد أسواق ولاية نيفشهير وسط تركيا.

وقالت أكشينار إن “إمامة المرأة لا تصح.. لذلك لن أكون مرشحة للانتخابات الرئاسية، لأن الرئيس في بعض المواقف يجب أن يكون إماماً”.

الجدير ذكره أن أكشينار خاضت الانتخابات الرئاسية السابقة في 2018، كمرشحة عن حزب “الجيد” المعارض لتحصل على نسبة أصوات وصلت إلى 7.42% فقط.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه مرشح “تحالف الشعب” للانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في تركيا صيف عام 2023. حيث سينتخب الناخبون رئيسا جديدا بالإضافة إلى 600 عضو في الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا (البرلمان) كل منهم لمدة 5 أعوام.

وكالة أنباء تركيا