living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.. بما ناشد البابا تواضروس الكنائس في مصر؟

10
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طالب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، كافة إيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية في مصر، بضرورة مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال عظة البابا الأسبوعية، والتي ألقاها من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وفي هذا السياق قال البابا تواضروس: "أريد أن ألفت نظر حضراتكم لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس واليوم عن أمر هام جدًّا، أنه يوجد أزمة في العالم لكل دول العالم بما فيها دولتنا، وبما أن مصر دولة نامية ودولة كبيرة السكان عددًا.

وأردف البابا تواضروس: وبما أن مصر مواردها محدودة ويوجد تحديات حولها من كل ناحية، لذلك لابد أن نشعر بهذه الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم ومؤثرة تأثير شديد جدًّا على بلادنا، الدولة والحكومة والقيادة السياسية يبذلون أقصى ما عندهم بحيث أن نعبر هذه الأزمة بأقل المتاعب، ولكننا مرتبطون بدول العالم كله، لذلك المناشدة التي قدمها رئيس مجلس الوزراء بتقليل وتخفيض استهلاكات الطاقة بصفة عامة أمر هام لكل بيت ولكل أسرة ولكل كنيسة.

وأوضح بطريرك الكرازة المرقسية: ولهذا أناشد جميع الكنائس والإيبارشيات بتقليل استخدامات واستهلاكات الطاقة والإنارة والتكييفات، لأن إنارة لمبة واحدة سيحدث فارقًا كبيرًا، والدولة في احتياج لكل عملة صعبة بسبب ارتفاع الأسعار الشديد جدًّا في العالم، لذلك يجب أن نشترك جميعًا في تنفيذ ذلك، وأناشد الآباء المطارنة والآباء الأساقفة والآباء الكهنة في الكنائس وبيوت الخدمة وبيوت الخلوة وفي الخدمات المتنوعة.

واستطرد: تقليل الإضاءة وتقليل الاستخدام للطاقة بكل صورة ممكنة، ويجب أن نشارك جميعًا وباهتمام شديد لكي يعبر الله بنا هذه الأزمة التي قد تمتد إلى مارس القادم، هي أزمة كبيرة مع دخول الشتاء ومع استخدامات الغاز، بالحقيقة ربنا أعطانا حقولا عديدة كمصدر للغاز ولكن في نفس الوقت يوجد دور ومسؤولية كل واحد فينا.

وأكمل: لذلك أحب أن الجميع يلتفت ونبدأ من اليوم في كل المباني الملحقة بالكنائس وكذلك مباني الكنائس، فلا داعي لإضاءة صحن الكنيسة بإضاءات كبيرة، ولا ننسى أن عشنا زمانًا طويلًا على الشموع والقناديل، ويصير اليوم الإحساس بهذه المشكلة وهذه الأزمة الكبيرة كواجب وطني من الضروري أن نشارك فيه، على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، حتى أن الدولة والحكومة أجلوا زيادات فواتير الكهرباء لأول السنة الجديدة لتخفيف الأعباء على كل إنسان، لذلك دورنا أيضًا أن ننتبه لذلك، أرجو السلامة للجميع وأرجو أن نتحمل الأزمة جميعًا إلى أن تعبر بسلام وتعود حياتنا إلى طبيعتها الجديدة".

المصدر: بوابة الاهرام

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout