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فيلم "جنائن مُعلقة" يتألّق مجدّداً.. وينافس العالميّة

10
AUGUST
2022
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أعلن مهرجان فينسيا السينمائي الدولي عن اختيار فيلم جنائن مُعلقة للمخرج العراقي أحمد ياسين دراجي في دورته الـ79 المُقرر إقامته في الفترة من 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر (أيلول) 2022، ضمن مسابقة Horizons Extra.

تدور أحداث فيلم جنائن مُعلقة حول أسعد البالغ من العمر 12 عاما والذي يتبني دميةٍ جنسية أميركية عثر عليها في أماكن النفايات ببغداد، حيث يجد أسعد، وهو جامع قمامة، نفسه في مرمى صراع يعتمد فيه على شجاعته ليس فقط لينجو، بل ليعيش.

فيلم جنائن مُعلقة توزعه شركة Film Clinic Indie Distribution التي أسسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، إضافة لمشاركته أيضاً في إنتاج الفيلم مع هدى الكاظمي ومارغريت غلوفر ومي عودة. وشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين وهم وسام ضياء، وجواد الشكرجي، وحسين محمد جليل، وأكرم مازن علي.

وكان فيلم جنائن مُعلقة قد فاز بجائزة Final Cut، إحدى المبادرات التابعة لمهرجان فنيسيا السينمائي الدولي التي تستهدف دعم الأفلام في أفريقيا والشرق الأوسط، في فئة بعد الإنتاج، بالإضافة إلى فوزه بجائزة شركة Mercury لخدمات ما بعد الإنتاج ، خلال مشاركته في منطلق الجونة السينمائي 2021.

 

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