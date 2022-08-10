رمضان يهبط أخلاقيّاً في سخريته من فنانة كبيرة

A + A -

سخر الفنان المصري محمد رمضان من تصريح نسب للفنانة سميرة عبد العزيز، تراجعت فيه عن تصريحاتها السابقة ضد محمد رمضان معلنة موافقتها على تجسيد دور أمه في أي عمل قادم.

ونشر رمضان تصريح سميرة عبد العزيز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك" وعلق عليه قائلا: "يااااه أخيراً يا أستاذة .. أنا قلبي هيوقف من الفرحة…… بس للأسف فيلمى القادم طالع فيه يتيم الأم".

وأعتبر البعض رد محمد رمضان سخرية من تصريح الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز نظرا للخلافات التى وقعت بينهم بعد تصريحاتها السابقة برفضها أن تجسد شخصية أم بلطجي اشارة إلى الأدوار التى يقدمها محمد رمضان مما جعل رمضان يرد عليها وقتها بأنه لا يقبل أن يعمل معها.

صدى البلد