ماذا في تفاصيل الهجوم الذي استهدف البحرية الايرانية في البحر الاحمر

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أعلنت القوات البحرية الإيرانية أنها تصدت لهجوم على إحدى سفنها في البحر الأحمر، وذلك ليل الثلاثاء/ الأربعاء.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء أن نائب قائد العمليات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال مصطفى تاج الديني، أن القوات البحرية للجيش الإيراني حضرت إلى منطقة البحر الأحمر، في الليلة الماضية، بعدما تلقت طلب مساعدة من سفينة إيرانية.

وأضاف أنه، "مع الحضور الفاعل لفريق المواكبة والتبادلات القوية (بين الجانبين)، لاذت الزوارق المهاجمة بالفرار".

وقال تاج الديني إن "من المهام الأساسية والاستراتيجية للقوات البحرية هي تأمين خطوط الاتصال والدفاع عن مصالح الجمهورية الإسلامية في البحار والمحيطات المفتوحة. لهذا السبب، فإن فريق الحراسة التابع للبحرية الإيرانية تحت قيادة المدمرة الإيرانية جماران يقوم بمهمته في خليج عدن والبحر الأحمر".

ولم يقدم المسؤول العسكري الغيراني مزيدا من التوضيحات بشأن السفينة المستهدفة أو الجهات التي يشتبه بوقوفها خلف الهجوم عليه.