إلغاء الحبس لمحامي جمال خاشقجي السابق والإكتفاء بتغريمه وإبعاده

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أدانت محكمة إماراتية الأمريكي الجنسية عاصم عبدالرحمن غفور، المحامي السابق للصحفي جمال خاشقجي، في اتهامه بارتكاب جرائم غسل أموال مرتبطة بعملية تهرب ضريبي في دولته، فيما عدلت حكم حبسه إلى الغرامة والإبعاد عن البلاد.

في حكمها، قضت محكمة غسيل الأموال في أبوظبي "حضوريًا بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم مبلغ خمسة ملايين درهم (1.3 مليون دولار) ومصادرة الأموال محل الجريمة، مع الإبعاد عن الدولة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

كان غفور استأنف على الحكم الصادر غيابيًا بحقه الشهر الماضي، الذي بموجبه عاقبته المحكمة بالحبس ثلاث سنوات، وغرمته وقتها ثلاثة ملايين درهم (816 ألف دولار).

كانت الولايات المتحدة طلبت مساعدة قضائية من السلطات الإماراتية بشأن تحقيقات تجريها عن "غفور"، وفقا لما كشفته السفارة الإماراتية في واشنطن في بيان قبل يومين.

وواجه غفور اتهامات "بالتهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها". بينما نفى غفور ذلك.