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فتح نعت الجعبري وأكدت الوقوف إلى جانب المقاومين

5
AUGUST
2022
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وطنية - نعت قيادة "حركة التحرير الوطني الفلسطيني" (فتح) في منطقة صور جنوب لبنان، القائد في سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري وكل شهداء الشعب الفلسطيني الذين ارتقوا جراء الغارات الصهيونية الغاشمة على قطاع غزة مساء اليوم.

وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي نعى القائد العسكري والتنظيمي لحركة فتح في صور توفيق عبدالله، "الشهيد تيسير الجعبري قائد منطقة غزة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وشهداء الشعب الفلسطيني الذين تم اغتيالهم بقصف جوي صهيوني استهدف قطاع غزة".

وشجب "الغارات الصهيونية الهمجية على الأبرياء، محملا جيش الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ، ومستنكرا استباحة الدماء الفلسطينية".

وقال عبدالله إن "الرئيس محمود عباس (أبو مازن) يتواصل منذ اللحظة الأولى للعدوان مع القيادة المصرية والأفرقاء الدوليين لوقف هذا العدوان الصهيوني الغاشم على القطاع، ووقف شلال الدم الفلسطيني".

واعتبر أن "الشهيد الجعبري هو شهيد فلسطين وحركة فتح"، مؤكدا "الوقوف جنبا إلى جنب مع المقاومين، ونابلس وجنين خير دليل على ذلك"، داعيا "جماهير شعبنا الفلسطيني وقوى المقاومة إلى الرد على هذا العدوان الذي إستهدف أبناء الشعب الفلسطيني الأمنين".

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