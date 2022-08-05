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تلقى صوراً تكشف خيانتها.. ماذا فعل بها؟!

5
AUGUST
2022
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أوقفت الأجهزة الأمنية المصرية المختصة رجلاً أقدم على خنق زوجته بعدما شك بسلوكها، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".

وأوضحت الصحيفة أن جهات التحقيق في مركز شرطة الخانكة فى محافظة القليوبية قررت حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجته خنقًا بسبب شكه فى سلوكها، بعد أن شاهد صورًا لها مع آخر، حيث صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

وبحسب الصحيفة، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية، فأكد أنه تلقى رسائل تتضمن مجموعة من الصور توضح خيانة زوجته له، فتوجه إلى المنزل، وواجهها بتلك الرسائل والصور التي تجمعها بشخص آخر، فنشبت بينهما مشادة كلامية، قام خلالها باستخدام حبل ولفه حول رقبتها حتى فارقت الحياة وسلم نفسه للشرطة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها فى منطقة أبوزعبل وبمناقشة المتهم اعترف وأمرت النيابة بحبسه.    

المصري اليوم
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