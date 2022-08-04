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الأردن.. فرض ضريبة على المؤثرين ومشاهير مواقع التواصل

4
AUGUST
2022
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كشفت دائرة ضريبة الدخل في الأردن اليوم أنها قررت فرض ضريبة على النشطاء والمشاهير والمؤثرين و"اليوتيوبرز" وناشري محتوى البث المباشر وفيديوهات الألعاب ونشطاء الترويج والخدمات الاعلانية أو أي اشخاص يحققون دخلا من نشاطهم وظهورهم على مواقع التواصل المختلفة.
وخصصت الدائرة فريقا من موظفيها لمساعدة مشاهير السوشال ميديا والأشخاص الذين يحققون إيرادات مالية من نشاطاتهم على هذه المواقع لتوفيق أوضاعهم القانونية وتقديم الإقرارات الضريبة عن المبالغ المتحققة من أنشطتهم المختلفة ودفع الضرائب المترتبة عليهم.

وبينت الدائرة أن جميع مشاهير السوشيال ميديا أو أي شخص يحصل او يحقق إيراد منها فهو خاضع للقانون سواء قانون ضريبة الدخل او قانون الضريبة العامة على المبيعات.

ودعت الدائرة النشطاء والمشاهير والمؤثرين و"اليوتيوبرز" وناشري محتوى البث المباشر وفيديوهات الألعاب ونشطاء الترويج والخدمات الاعلانية أو أي اشخاص يحققون دخلا من نشاطهم وظهورهم على مواقع التواصل المختلفة بجميع انواعها الى ضرورة المبادرة طوعيا لمراجعة الدائرة والإعلان عن دخولهم من هذا النشاط تجنبا لتعرضهم للغرامات والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق المتخلفين عن التسجيل طوعيا .

ويذكر أن المادة 3 من قانون ضريبة الدخل في الأردن تنص على خضوع أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص او يجنيه منها للضريبة بغض النظر عن مكان الوفاء.

وبينت الدائرة إن جميع مشاهير السوشيال ميديا، الذين ينطبق عليهم حد التسجيل في ضريبة المبيعات، يجب عليهم التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات، واعلان ايراداتهم عن جميع أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها ونشاطاتها، وكذلك من جميع القنوات والأنشطة على الشبكة العنكبوتية التي تحقق لهم إيرادات مالية خاضعة للقانون.

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