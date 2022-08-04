لفتح باب جهنم على إسرائيل.. يمتلك أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة

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أشار قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، العدو أمام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد إيران"، لافتاً الى أن "حزب الله يمتلك أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنم على إسرائيل".

وفي وقت سابق، لفت سلامي، إلى أن "إستخبارات الحرس الثوري تخوض حربًا مباشرة مع جميع أجهزة إستخبارات الإستكبار العالمي التي تسببت بإنهيار أنظمة كبيرة". وشدد على أن "الأعداء حاولوا لسنوات التعرف على أبعاد ونطاق قوتنا من خلال التسلل إلى صفوف الحرس الثوري، لكن الجهود الإستخباراتية للقوات المسلحة أغلقت الطريق أمام العدو"، مؤكدًا "أننا ننظر إلى العدو بواقعية"، مؤكداً أن "إيران تواصل تعزيز قدراتها، وهو أمر لا يمكن إيقافه"، ومشددًا على أن "الحرس الثوري الإيراني، لن يسمح لأحد بالتدخل في شؤون إيران".