بالتفاصيل - حادث سير مروع يخلف 17 قتيلا في مصر

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شهدت محافظة سوهاج جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، حادث سير مروع أسفر عن 17 قتيلا و4 جرحى، حتى الآن، بحسب تأكيد مسؤول حكومي ومصدر أمني.

وقال مدير مرفق فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة سوهاج، هاني فؤاد، إن الفرع تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم، منتصف ليل الثلاثاء، وذلك على طريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز جهينة بسوهاج وأن هناك قتلى وجرحي نتيجة الحادث.

وأوضح في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية أنه على الفور تم الدفع بأكثر من 20 سيارة إسعاف وتم نقل الجرحى وعددهم 7 إلى عدة مستشفيات بمحافظة سوهاج لإسعافهم، وكذلك تم نقل جثث القتلى وعددهم 17 إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما أوضح مصدر أمني أن الحادث وقع بين حافلة نقل ركاب صغيرة (ميكروباص) وسيارة نقل خفيف، وتبين من التحريات وشهاد الشهود أن سائق الحافلة كان يقود بسرعة زائدة وحاول تخطي سيارة نقل ثقيل كانت تسير أمامه فتفاجأ بالسيارة التي اصطدم بها.

وأوضح المصدر لموقع سكاي نيوز عربية أن القتلى والجرحى جميعهم من ركاب حافلة نقل الركاب، وأنه مشيرا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن الطرق في مصر شهدت حوادث مرورية مميتة في الفترة الأخيرة كان آخرها في مرسى مطروح قبل يومين حينما اصطدمت حافلة نقل ركاب كبيرة بسيارة نقل ثقيل ما نتج عنه مقتل شخص وإصابة 43 آخرين.