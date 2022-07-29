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نيوم تُقيم معرضاً لتصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين" في جدة

29
JULY
2022
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ينطلق الإثنين المقبل معرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين"، ويتضمن المعرض تصاميم تفصيلية، وعروضاً معمارية وهندسية للمدينة المبتكرة. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة نيوم قد أعلن عن هذه التصاميم في 25 يوليو الماضي.

ويتيح المعرض لزائريه التعرف على معالم وإمكانات "ذا لاين" المعمارية والهندسية عن قرب وفهم أعمق لفكرة التصاميم بشكل مباشر. وسيقام في "جدة سوبردوم" في جدة، ويبدأ في الأول من أغسطس القادم ويستمر حتى الرابع عشر من الشهر ذاته، لينتقل بعد ذلك إلى المنطقة الشرقية ومن ثم العاصمة الرياض، حيث يمكن حجز التذاكر، والتي ستكون جميعها مجانية، عبر تطبيق "هلا يلا" للفعاليات.

ويستطيع الزوار التجول فيه من 10 صباحاً حتى 11 مساءً، حيث سيقدم المعرض 50 جولة يومياً بمعدل ساعة لكل جولة لمشاهدة محتويات المعرض، سيرافق الزوار فيها مرشدون باللغتين العربية والإنجليزية.

وتمتاز تصاميم ذا لاين بمقومات فريدة تجعلها نموذجاً عالمياً لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل، حيث تتمحور حول الإنسان، وتتناغم مع الطبيعة، ويبلغ عرضها 200 متر، وتمتد لــــ 170 كيلومتراً، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر. وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً. حيث ستقوم هذه المساحة الصغيرة مقارنة بالمدن الأخرى بالإسهام في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، كما ستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماماً في مدنٍ بهذا الحجم.

الإخبارية نت

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