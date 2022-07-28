قائد البحرية الإيرانية لإسرائيل: "سنكون حيث نريده"

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رد قائد البحرية الإيرانية، شهرام إيراني، على انتقادات إسرائيلية لجيش بلاده بالقول: "لن نتواجد في البحرين الأحمر أو المتوسط فحسب، بل في أي مكان نريده".

جاء ذلك فيما بدا ردا على تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الذي سبق أن أعلن أن السفن الحربية الإيرانية سيرت دوريات في البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة، ووصف ذلك بأنها "إجراءات تهدد الاستقرار الإقليمي".

وقال إيراني: "وجودنا دائم، ونعتقد أنه يجب أن يكون مستمرا، لأننا نسعى لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار الشعب".

وأشار إيراني إلى أن "الكيان الصهيوني انتقد منذ فترة وجود البحرية الإيرانية في البحر الأحمر" وقال: "مثل دول العالم الأخرى لدينا مصالح في البحر، وأولها وأبسطها متعلقة بخطوطنا الملاحية وبحارتنا في الحقول التجارية وناقلات النفط".

وأشار إلى أن الوجود الإيراني في البحر الأحمر "ليس جديدا"، إذ أن لإيران "وجود مستمر في منطقة شمال المحيط الهندي منذ عقدين من الزمن".

وقال: بالنسبة لوجود إيران في البحر الأحمر ومزاعم الكيان الصهيوني لا بد لي من القول إنه يبدو أنهم كانوا في سبات عميق واستيقظوا في وقت متأخر".

وأوضح: "عبرنا قناة السويس على ثلاث مراحل، ما يعني أننا كنا موجودين ليس فقط في البحر الأحمر ولكن أيضا في البحر الأبيض المتوسط وسنكون حاضرين مرة أخرى".

ونقلت وكالة أنباء فارس عن إيراني أن البحرية الاستراتيجية الإيرانية "اتبعت دائما طريق التطور والتقدم وتواصل العمل في المحيطات"، والسبب "هو أن مصالحنا ومواردنا وشراييننا الاقتصادية منتشرة اليوم في المحيطات، وبالتالي فإن خطوط ملاحتنا البحرية بحاجة إلى الحماية والدعم".

وأوضح: "لهذا السبب، فإن إرساء الأمن البحري لخطوطنا الملاحية سيضمن أمن المنطقة التي نوجد فيها، وبالتالي يمكن للدول الأخرى استخدامه أيضا".

وقال إيراني إن بحرية جيش بلاده "بحاجة إلى معدات متطورة لمتابعة الدبلوماسية الدفاعية وإرساء هذا الأمن"، وأضاف أن "ذلك التغيير الهيكلي في القوة البحرية ليس جديدا، وتغييرنا الهيكلي هو الانتشار في جميع مناطق المحيطات في العالم من خلال تشكيل قيادات مستقلة يمكنها إدارة معداتها وكوادرها البشرية لتنفيذ المهام الموكلة بها".

وأضاف: "نحن موجودون على بعد آلاف الكيلومترات من سواحلنا، وفيما لو كان هنالك تهديد لا سمح الله فإن لنا اليد العليا في المجال الدفاعي".