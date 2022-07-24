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أعلنت وزارة الصحة السورية أن البلاد خالية من حالات الإصابة بفيروس جدري القردة، منوهة بضروة التقيد بالاجراءات الاحترازية.

وجاء في بيان وزارة الصحة استنادا إلى معطيات وبيانات عن التقييم المحلي والإستجابة في سوريا:

1. سوريا خالية من جدري القردة حتى الآن.

2. سراية المرض ضعيفة مقارنة بكوفيد – 19 والأمراض السارية الأخرى كشلل الأطفال والحصبة وغيرها.

3. القطاع الصحي في جهوزية استباقية من خلال تعميم الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها على كافة فرق الترصد المبكر والتقصي الوبائي في المحافظات كافة وللعاملين الصحيين في المعابر الحدودية خاصاً.

4. تهيب وزارة الصحة بالأعزاء المواطنين عدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، والحصول على المعلومة حصرا من منصات وزارة الصحة على الانترنت ووسائل الاعلام الوطنية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس السبت أن تفشي مرض جدري القردة في العالم “يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا”، في أعقاب اجتماع للجنة الطوارئ بالمنظمة، الخاصة باللوائح الصحية الدولية بشأن تفشي المرض في بلدان متعددة.