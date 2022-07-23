تركيا: إصابة ممثلين في موقعي تصوير مسلسلهما... خطأ تقني وإهمال

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ذكرت وسائل اعلام ان الممثّل التركيّ إسماعيل حاجي أوغلو أصيب بجروح في وجهه وجسده خلال تصوير فيلم "49"، بعد انفجار عبوّات خلال أحد المشاهد قبل الوقت المحدّد لتفجيرها، ممّا أدّى إلى إصابة إسماعيل. وقد تمّ تقديم الإسعافات اللازمة له، وتوقف التصوير، بعدما ذهب الممثّل إلى الفندق لأخذ استراحة.

وللمصادفة، وقع حادث آخر في موقع تصوير مسلسل "نومين" الذي تُنتجه "ديزني بلس" تركيا، ويشارك في بطولته خالد أرغنيش، إذ أُصيبت الممثلة سونجول ادوين في ذراعيها وبطنها، ونقلت إلى المستشفى بسبب الإهمال في موقع التصوير.

ووقع الحادث أثناء تصوير "سونجول" مشهد اصطدام سيّارة، إذ تمّ تنفيذ المشهد من دون أيّ احتياطات أمنيّة، ممّا أدّى إلى احتجاز الممثلة في السيّارة بسبب انتفاخ الوسادة الهوائية، وأصيبت بشكل بالغ، قبل أن تُنقل إلى المستشفى، حيث أصيبت بانهيار عصبيّ نتيجة الصدمة.