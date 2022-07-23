living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تركيا: إصابة ممثلين في موقعي تصوير مسلسلهما... خطأ تقني وإهمال

23
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت وسائل اعلام ان الممثّل التركيّ إسماعيل حاجي أوغلو  أصيب بجروح في وجهه وجسده خلال تصوير فيلم "49"، بعد انفجار عبوّات خلال أحد المشاهد قبل الوقت المحدّد لتفجيرها، ممّا أدّى إلى إصابة إسماعيل. وقد تمّ تقديم الإسعافات اللازمة له، وتوقف التصوير، بعدما ذهب الممثّل إلى الفندق لأخذ استراحة.
وللمصادفة، وقع حادث آخر في موقع تصوير مسلسل "نومين" الذي تُنتجه "ديزني بلس" تركيا، ويشارك في بطولته خالد أرغنيش، إذ أُصيبت الممثلة سونجول ادوين في ذراعيها وبطنها، ونقلت إلى المستشفى بسبب الإهمال في موقع التصوير.
ووقع الحادث أثناء تصوير "سونجول" مشهد اصطدام سيّارة، إذ تمّ تنفيذ المشهد من دون أيّ احتياطات أمنيّة، ممّا أدّى إلى احتجاز الممثلة في السيّارة بسبب انتفاخ الوسادة الهوائية، وأصيبت بشكل بالغ، قبل أن تُنقل إلى المستشفى، حيث أصيبت بانهيار عصبيّ نتيجة الصدمة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout