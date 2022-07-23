living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تخوفات إسرائيلية من تبعات القرار الروسي بإغلاق الوكالة اليهودية

23
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبرت أوساط إسرائيلية أن القرار الروسي بوفف أنشطة الوكالة اليهودية في أراضيها، "انتقاما" من موسكو ضد مواقف تل أبيب الأخيرة من الحرب الدائرة في أوكرانيا.

محافل سياسية في تل أبيب كشفت أن رئيس مجلس الأمن القومي آيال خولتا، سيتحدث مع نظيره الروسي نيكولاي بتروشيف حول قرار إغلاق مقر الوكالة اليهودية في موسكو، مع تخوف إسرائيلي أن تمتد الأزمة مع روسيا إلى مستويات أخرى، الأمر الذي اضطر المسؤولين في وزارات الخارجية والقضاء والاستيعاب ومجلس الأمن القومي لإجراء مناقشات عاجلة، بغرض تقييم الوضع، وتقرر إرسال وفد مشترك لرئاسة الوزراء، لضمان استمرار أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا رغم القرار المفاجئ.

إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرنوت، أكد أنه "ليس لدى إسرائيل الكثير من الوقت للتعامل مع الأزمة الحالية، ولذلك فقد تحدث رئيس الوزراء يائير لابيد مع وزيرة الهجرة بانينا تامنو شيتا حول القضية، وسيعقد مناقشة أخرى بين الوزارات الأحد القادم، بزعم أن الجالية اليهودية في روسيا مرتبطة ارتباطا وثيقا بإسرائيل، وتزداد أهميتها في كل محادثة سياسية مع القيادة الروسية، الأمر الذي يدفع لمواصلة العمل عبر القنوات الدبلوماسية، كي لا يتوقف نشاط الوكالة اليهودية". 

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "استمرار إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في روسيا، فهذه ضربة قاسية للهجرة اليهودية القادمة من هناك، مما يجعل من الأزمة الحالية مصدرا للانشغال الإسرائيلي على قدم وساق؛ لأنها تشكل ذروة جديدة في التوترات بين تل أبيب وموسكو، خاصة مع استمرار القتال في أوكرانيا المستمر منذ خمسة أشهر، ومنذ ذلك الحين، اتخذ لابيد موقفا متشددا ضد الروس، وكان أول من انضم للغرب في معاداة موسكو، وإصدار إدانات شديدة ضد الرئيس فلاديمير بوتين، مما يجعل القرار الروسي سياسيا بحتا، ويأتي كنوع من الانتقام، رغم أنه تذرع بأسباب تتعلق بانتهاكات للقانون".

مع العلم أن الوكالة اليهودية سبق لها أن درست إمكانية وقف نشاطها في روسيا، عقب مطالب جديدة تتعلق بحصولها على معلومات حول أنشطتها في البلاد، كخطوة تمهيدية لإغلاق مكاتبها، مما منح القرار الجديد صفة "دراماتيكية" من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بالهجرة اليهودية من روسيا إلى فلسطين المحتلة، بعد أن تلقت مكاتب الوكالة اليهودية في موسكو رسالة من السلطات تحتوي على انتقادات حول بعض ممارساتها، ومشاكل وُجدت في التدقيق، مما سيكون لها تداعيات قانونية محتملة. 

الأوساط السياسية الإسرائيلية في تل أبيب، تكاد تجزم أن القرار لم يكن ليصدر لولا الموقف الإسرائيلي من حرب أوكرانيا، وتصريحات يائير لابيد بخصوصها، مما أثار غضب الروس بشدة، لاسيما حين اتهمهم بارتكاب "جرائم حرب"، وقاد قرار إسرائيل بتأييد الإدانة ضد روسيا في الأمم المتحدة، ولذلك كان ملاحظا أنه منذ أن تولى لابيد منصب رئيس الوزراء، لم يجر أي محادثة مع بوتين، كما لم يتصل الأخير به لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.

سبب ثان يذكره الإسرائيليون للقرار الروسي بإغلاق مكاتب الوكالة اليهودية يتعلق بالعدوانات المستمرة في سوريا، خاصة الهجومين الأخيرين، الأول الذي أغلق مطار دمشق الدولي، والثاني على ميناء طرطوس، حيث توجد قاعدة روسية بحرية.

هناك سبب ثالث يتعلق بمطالبة الروس بالحصول على ملكية بلاط الإسكندر في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد أن تم حظر الطلب من المحكمة المركزية الإسرائيلية، وقد بعث بوتين برسالة شخصية لرئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بهذا الخصوص، لكن لم يحدث شيء منذ ذلك الحين، ولعل الروس يريدون الآن خلق وسائل ضغط على إسرائيل، من خلال إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية لإجبارها على التوصل إلى تفاهم معهم.

التخوف الإسرائيلي السائد مصدره أن الأزمة مع روسيا قد تتفاقم، خاصة أن إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية لديها سيكون له عواقب وخيمة على اليهود هناك، لاسيما أولئك الذين ينوون الهجرة لإسرائيل، ففي العام الماضي فقط، هاجر أكثر من 22 ألفا من روسيا، في ضوء العمل الحثيث الذي تبذله الوكالة اليهودية منذ سنوات لتشجيعهم على الهجرة، وتدير معسكرات صيفية ومؤسسات تعليمية، من خلال وجود عشرة فروع لها منتشرة في أنحاء روسيا كافة.

ردود الفعل الإسرائيلية بدأت بوزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامنو شتا، التي خاطبت رئيس الوزراء، وشرحت له العواقب الوخيمة للقرار الروسي، وكشفت عن جهود دبلوماسية لوقفه بتواصلها المستمر مع مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشفيز، فيما أعلن وزير الشتات نحمان شاي أن "يهود روسيا لن يكونوا رهائن لحرب أوكرانيا، وأن معاقبة الوكالة اليهودية على موقف إسرائيل من الحرب سلوك مهين".

عربي21

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout