إصابةُ نائب رئيس الوزراء الفلسطينيّ الأسبق برصاص مُسلَّحين

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افادت روسيا اليوم عن اصابة نائبُ رئيس الوزراء الفلسطينيّ الأسبق والمُحاضر في جامعة النّجاح، ناصر الدين الشاعر برصاصِ مُسلَّحين في قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وذكرت مصادرُ محليَّةٌ أنّ مُسلحين أطلقوا النّار نحو مركبة الشاعر، ما أدّى إلى إصابته بنحو 6 رصاصاتٍ في قدمَيه، وتمّ نقلُه على الاثر إلى المُستشفى لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطةُ تحقيقاً في مُلابسات الهجوم المُسلَّح الذي لم تتَّضح خلفيته بعد.

وأفادت وسائلُ الإعلام بأنّ أجهزةَ أمن السلطة، صادرت هواتفَ الحاضرين في مُستشفى رفيديا بنابلس، بعد وصول الشاعر عقب إصابته بالرصاص.