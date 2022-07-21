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وفاة أحد أبرز الموسيقيين المصريين

21
JULY
2022
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الموسيقار فتحي الخميسي الذي يعد من أبرز الموسيقيين في مصر، بعد صراع طويل مع المرض.
وأعلنت دلال الخميسي ابنة الموسيقار الراحل فتحي الخميسي عن وفارة والدها، في منشور كتبته عبر حسابها بـ موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قالت: والدي دكتور فتحي الخميسي في ذمة الله، أرجو منكم الدعاء
دلال الخميسي تعلن عن وفاة والدها الموسيقار فتحي الخميسي بعد صراع المرض، مطالبة بالدعاء لههيثم الخميسي يعلن وفاة عمه الموسيقار فتحي الخميسي بعد صراع مع المرض
وكتب هيثم الخميسي نجل شقيق الموسيقار الراحل فتحي الخميسي منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ينعى فيه عمه: انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم عمي الدكتور فتحي الخميسي، أستاذ دكتور بقسم علوم الموسيقى، ورئيس القسم الأسبق بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.
و يعتبر الموسيقار فتحي الخميسي أستاذ علوم الموسيقى، كما درس الموسيقى بشكل متعمق وحصل فيها على الدكتوراه من الاتحاد السوفييتي، ويعد أستاذ دكتور بقسم علوم الموسيقى، ورئيس القسم الأسبق بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون واحد من أهم الموسيقيين في مصر والوطن العربي، حيث قدم فتحي الخميسي ، العديد من المؤلفات الموسيقية البارزة في الأوبرا المصرية منها سيمفونية بعنوان غضب النيل، كما أعد الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح، كان أهمها الموسيقى التصويرية لمسرحية شكسبير يوليوس قيصر.

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