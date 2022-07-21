زفاف طفلين في الأردن يثير ردود فعل بمواقع التواصل

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تناولت وسائل اعلام خبراً مفاده ان حفل زفاف لطفلين في الأردن، اثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مغردون أن العريسين يبلغان من العمر 10 و 11 عاما، وهما أصغير عريسين في الأردن، وأقيم لهما حفل زفاف في مدينة إربد شمال البلاد.

ونشر رواد مواقع التواصل، مقطعا مصورا لحفلة أقامها أقارب الطفلين العريسين، لكن موجة التساؤلات والاستهجان التي رافقت ظهور الفيديو دفعت الفنان الذي أحيا الحفل للخروج وتوضيح حقيقة الأمر.

وقال الفنان أيهم البشتاوي مغني الحفل، في مقطع مصور، أن الحفل الذي أقيم كان للخطوبة وليس للزواج، بعد تساؤلات العديد من الناس واتصالاتهم به.

وكانت دائرة قاضي القضاة في الأردن، أظهرت أن 95 % من طلبات زواج الأطفال المقدمة لمكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري عام 2020 تمت الموافقة عليها.

وبحسب احصائيات دائرة قاضي القضاة، بلغ عدد حالات الزواج لمن هن دون سن 18 عام 2020 بلغ 7964 من أصل 67389 حالة زواج، بنسبة 11.8 % مرتفعة عن العام 2019، الذي بلغت حالاته 7224 بنسبة 10.6 %، وفي العام 2018 كان العدد 8226 بنسبة 11.6 %، وفي العام 2017 (10434) حالة بنسبة 13.4 %.