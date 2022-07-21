living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زفاف طفلين في الأردن يثير ردود فعل بمواقع التواصل

21
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تناولت وسائل اعلام خبراً مفاده ان حفل زفاف لطفلين في الأردن، اثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مغردون أن العريسين يبلغان من العمر 10 و 11 عاما، وهما أصغير عريسين في الأردن، وأقيم لهما حفل زفاف في مدينة إربد شمال البلاد.
ونشر رواد مواقع التواصل، مقطعا مصورا لحفلة أقامها أقارب الطفلين العريسين، لكن موجة التساؤلات والاستهجان التي رافقت ظهور الفيديو دفعت الفنان الذي أحيا الحفل للخروج وتوضيح حقيقة الأمر.
وقال الفنان أيهم البشتاوي مغني الحفل، في مقطع مصور، أن الحفل الذي أقيم كان للخطوبة وليس للزواج، بعد تساؤلات العديد من الناس واتصالاتهم به.
وكانت دائرة قاضي القضاة في الأردن، أظهرت أن 95 % من طلبات زواج الأطفال المقدمة لمكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري عام 2020 تمت الموافقة عليها.
وبحسب احصائيات دائرة قاضي القضاة، بلغ عدد حالات الزواج لمن هن دون سن 18 عام 2020 بلغ 7964 من أصل 67389 حالة زواج، بنسبة 11.8 % مرتفعة عن العام 2019، الذي بلغت حالاته 7224 بنسبة 10.6 %، وفي العام 2018 كان العدد 8226 بنسبة 11.6 %، وفي العام 2017 (10434) حالة بنسبة 13.4 %.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout