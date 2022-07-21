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4 محافظات في دولة عربية تصل إلى نصف درجة الغليان

21
JULY
2022
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بعد موجة الحر التي ضربت الدول الأوروبية، الحرائق المستعرة التي اندلعت في تونس والمغرب نتيجة الحر، يبدو أن هناك دولة عربية في المشرق على موعد مع حرارة مرتفعة للغاية.
 
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع"، الأربعاء، أنه من المتوقع أن تشهد 4 محافظات في العراق نصف درجة الغليان، الخميس، أي فوق 50 درجة مئوية.
 
ونقلت الوكالة عن هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المرتفعة ستسجل في المحافظات التالية: ميسان 52، وذي قار51، والمثنى 50، والبصرة 52.
 
وتقع هذه المحافظات في جنوبي العراق، حيث سيكون الجو صحوا وحارا.
 
وكانت مناطق عراقية قد سجلت مثل هذه الدرجة في أوقات سابقة، كان آخرها الثلاثاء، علما أن البلاد شهدت مثل هذه الحرارة في الأعوام الأخيرة.
 
وتمثل هذه الحرارة خطرا على الإنسان، إذ يؤدي التعرض لأشعة الشمس في منتصف النهار إلى الإصابة بالإعياء.
 
والعراق واحد من أكثر دول العالم تأثرا بظاهرة التغير المناخي، حيث اشتد الحر كثيرا في هاا البلد، وزادت عدد الأيام التي ترتفع فيها الحرارة فوق الـ50 درجة مئوية، وفي بعض الأحيان تصل إلى 60 درجة. 
 
وتوقف السلطات العراقية الدوام في كافة المؤسسات، كما تغلق المؤسسات التعليمية أبوابها في ظل هذه الحرارة.
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