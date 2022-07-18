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رجل من وسط العراق يتحدث عن مأساة جفاف الأهوار

18
JULY
2022
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ظهر رجل من وسط العراق، ويدعى أبو زين العابدين الحسناوي، وهو يتحدث عن حال أهوار العراق التي ضرب الجفاف بعضها.
 
ووفقا للفيديو، فإن الحسناوي كان يقف على هور (ابن نجم) الذي يعتبر بحسب المتحدث من أكبر الأهوار، لكن لا مياه تظهر خلفه بسبب الجفاف.
 
وقال الحسناوي: "الجواميس نفقت، الناس هاجرت، الهور تحول إلى صحراء، وقد تكون هناك هجرة بسبب الجفاف".
 
ومؤخرا قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن أزمة الجفاف وشح المياه تهددان استقرار حياة سكان جنوب العراق بشكل مباشر وتسبب بخسائر مادية فادحة. ورغم ذلك، لم تُجدِ السياسات الحكومية نفعاً أو تناسب مستوى التهديد الذي ينذر بكارثة تتفاقم أضرارها كلما تأخر الحل.
روسيا اليوم
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