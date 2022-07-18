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أميركا تعلق على أحداث "النيل الأزرق" الدامية

18
JULY
2022
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عبّرت السفارة الأميركية في الخرطوم، اليوم الأحد، عن شعورها بـ"قلق عميق" من التقارير عن مقتل وإصابة العشرات في ولاية النيل الأزرق السودانية.
 
وقالت القائمة بأعمال السفارة الأميركية في السودان، لوسي تاملين، في تغريدة على حسابها في تويتر: "نشعر بقلق عميق من التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف طائفي في ولاية النيل الأزرق أسفرت عن مقتل 65 شخصا وإصابة العشرات".
 
وأضافت: "نحث مجتمعات النيل الأزرق على عدم السعي إلى الانتقام، ولكن الانخراط في الحوار".
 
كما حثت تاملين "السلطات على حماية المدنيين وتقديم مساعدات علاجية للمحتاجين في النيل الأزرق".
 
وكانت اشتباكات اندلعت منذ عدة أيام بين قبيلتي الهوسا والبرتي في مناطق الروصيرص وقيسان وود الماحي في ولاية النيل الأزرق.
 
وبدأت الأحداث بمقتل مزارع في منطقة قيسان، قبل أن تتسع رقعة العنف وتدمير الممتلكات في المنطقة.
 
وتسببت الاشتباكات القبلية في سقوط عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب فرار الآلاف من سكان الولاية الواقعة جنوب شرقي السودان.
 
ويسود حاليا هدوء نسبي في مدن ولاية النيل الأزرق وبلداتها، التي تبعد 1000 كيلومتر عن العاصمة الخرطوم.
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