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الرئيس المصري يقترح خطة من 5 نقاط لمواجهة أزمات المنطقة

16
JULY
2022
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اقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطة من 5 نقاط لمواجهة أزمات المنطقة، لافتا إلى أن مصر منفتحة على انتهاج سياسات السلام لحل كل الصراعات.
جاء ذلك خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت.
وقال الرئيس المصري إن الأزمات العالمية ازدادت وتهدد بمخاطر انتشار الإرهاب، ويجب أن تكون لدولنا إسهامات حقيقية في مواجهة الأزمات
وأضاف أنه يجب وضع حد للصراعات والحروب الأهلية في المنطقة، مشيراً إلى أن "مصر منفتحة على انتهاج سياسات السلام لحل كل الصراعات"، مقترحاً خطة من 5 نقاط لمواجهة أزمات المنطقة.
وتطرق السيسي إلى القضية الفلسطينية مشيراً إلى أنه يجب إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مشيراً إلى أن إحياء عملية السلام لا يكفي بل يجب التوصل لحل نهائي لا رجعة فيه.
وأوضح أنه يجب الاستمرار في مواجهة قوى الإرهاب التي تحظى بدعم من قوى خارجية، لا مكان للميليشيات ولا لداعميها الذين يوفروا لها المال والسلاح.
كما شدد على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ للتصدي لأية مخاطر، مضيفاً "ندعم أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل".
ونوه السيسي إلى أنه يجب إعادة صياغة القوانين التي تحافظ على الأمن المائي، مشيراً إلى أن المنطقة العربية وأفريقيا هما الأكثر تضررا من تغير المناخ

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