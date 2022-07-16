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لأول مرة... رئيس الأركان الإسرائيلي يزور دولة عربية

16
JULY
2022
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي سيجري زيارة رسمية لدولة عربية طبعت مؤخرا علاقاتها مع تل أبيب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية العامة وإذاعة "جالاتس" إن كوخافي سيبدأ الأسبوع المقبل زيارة رسمية لبلد عربي لم يزره من قبل، من دون الكشف عن اسم هذا البلد.
وكانت أربع دول عربية، طبعت علاقاتها مع إسرائيل في 2020 برعاية أميركية، وهي كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت الشهر الماضي إن الولايات المتحدة عقدت اجتماعا سريا لكبار المسؤولين العسكريين من إسرائيل وست دول عربية في شرم الشيخ في مارس الماضي، لاستكشاف كيف يمكنهم التنسيق ضد قدرات إيران المتزايدة سواء الصاروخية أو الطائرات من دون طيار.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الولايات المتحدة، ومن المنطقة، أن قائد القيادة المركزية الأميركية، فرانك ماكنزي، اجتمع بكبار الضباط العسكريين من إسرائيل والسعودية وقطر ومصر والأردن، كما أرسلت الإمارات والبحرين مسؤولين لحضور الاجتماع.
وتقول "وول ستريت جورنال" إن محادثات شرم الشيخ، جاءت في أعقاب مناقشات سرية في مجموعة عمل بين ممثلين من دول الشرق الأوسط ناقشت سيناريوهات افتراضية بشأن كيفية التعاون لاكتشاف التهديدات الجوية والدفاع عنها.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في العشرين من الشهر الماضي، خلال جلسة في الكنيست، إن إسرائيل والولايات المتحدة و"شركاء إقليميين" قد طوروا تحالف دفاع جوي نجح في إحباط محاولات إيرانية لمهاجمة إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط.

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