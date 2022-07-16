اطلاق صواريخ ودوي صفارات انذار. ماذا يحصل في غزة؟

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شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات جوية على غرب وجنوب غزة، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: "أغارت طائرات حربية على موقع كبير لحماس به ورشة تحت الأرض لإنتاج مواد الصواريخ في غزة".

وفي وقت سابق، سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة في مدينة عسقلان المحتلة، فيما تصدت القبة الحديدية لصاروخ آخر، كما سقط صاروخان آخران في مناطق مفتوحة في أحوزام قرب كريات ملاخي.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في بيان؛ إنه"تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، القبة الحديدية اعترضت واحدا، والآخر سقط في منطقة مفتوحة".

ودوت صافرات الإنذار في عسقلان، وهرع المستوطنون إلى الملاجئ، ما أدى إلى إصابة 3 منهم خلال الركض صوب الملاجئ، وفقا لمواقع عبرية.