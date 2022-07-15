فنانة سورية تدخل موسوعة "غينيس" وهذا ما أنجزته

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دخلت فنانة سورية شابة، موسوعة غينيس بعد تحقيقها رقما قياسيا، بعد النجاح برسم أكبر لوحة دوائر "ماندالا"، بطريقة مميزة.

وقالت الفنانة لما زكريا، إنها خططت لعملها الفني المميز لمدة عامين تقريبا، واستغرقت لوحتها نحو 5 أشهر من العمل فعليا بمعدل 6 ساعات من العمل اليومي.

وتمكنت الفنانة الشابة من رسم 4096 دائرة ماندالا بمختلف الأقطار والألوان والزخارف المتنوعة، أكبرها بقطر مترين وأصغرها بقطر 2 سم، وعلى 8 ألواح من خشب الـ MDF لتجمعها معا بمساحة 25 مترا مربعا تقريبا.

وعملت لما على إنجاز اللوحة الفنية في مرسمها الصغير ببلدة دير عطية السورية، واستخدمت لهذا العمل ألوان الإكريليك لرسم دوائر منفردة وغير متكررة ومختلفة عن بعضها البعض.