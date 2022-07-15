تحذير دولي.. أطفال هذا البلد العربي ما زالوا يموتون جوعاً

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قال المدير الاقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسام الشرقاوي، الجمعة، إن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل باليمن لم تحسن الظروف الإنسانية في البلاد.

في مقابلة مع وكالة “أسوشيتدبرس”، في بيروت بعد أسبوع من زيارة اليمن، أكد أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى “ارتفاع أسعار الوقود والقمح والمواد الغذائية”.

وأضاف: “ارتفاع الأسعار لا يطاق، كان الوضع في اليمن كارثيا بالفعل قبل أوكرانيا، والآن أصبح أسوأ مائة مرة، الأطفال يموتون في اليمن، إنهم لا يعانون فقط، إنهم يموتون من الجوع”.

وقال إن “الظروف الأسوأ من الكارثية” في اليمن تتطلب من منظمته زيادة “الجهود في العمل الإنساني”.

والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، هو أكبر شبكة إنسانية في العالم، ويضم 192 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

تم تمديد الهدنة التي استمرت شهرين بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين المدعومين من إيران والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل، ا لشهرين إضافيين في 2 يونيو.

وتابع الشرقاوي: “للأسف، لم يتحسن الوضع في اليمن منذ الهدنة”، مضيفا أن “المياه الملوثة مشكلة رئيسية في الأسابيع الأخيرة”.

وأدى الصراع، الذي تحول إلى حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية وإيران، إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص، من بينهم أكثر من 14500 مدني، وفقا لـ”أسوشيتدبرس”.

وفي وقت سباق من هذا الأسبوع، أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز غروندبرغ، مجلس الأمن أنه يخطط لاستكشاف “إمكانية هدنة أطول بين الأطراف المتحاربة في البلاد”.

وقال إن “التمديد قد يكون خطوة جيدة في التحرك نحو وقف إطلاق النار في الحرب الأهلية التي استمرت ثماني سنوات في البلاد”.