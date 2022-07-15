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قمة جدة للأمن والتنمية... المشاركون والأهداف

15
JULY
2022
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يشارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج، والأردن، ومصر، والعراق، ورئيس الولايات المتحدة في قمة جدة للأمن والتنمية، التي تنطلق أعمالها يوم السبت بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وشدّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجرف على أهمية انعقاد القمة، و"ما تمثّله من منصة إقليمية ودولية لتناول ملفات الأمن وتحدياته ومجالات التنمية وتطلعاتها ولتكامل الجهود نحو تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، لاسيما في ظل ما تشهده من تحديات متسارعة وعلى المستويات والمجالات كافة".

وعبّر الحجرف عن تطلعه لأن تمثل قمة جدة، انطلاق مرحلة جديدة ترتكز على الفهم المشترك للتعامل مع تحديات الأمن والاستقرار والعمل الجماعي، للتعاون في مجالات التنمية والازدهار لتحقيق الأهداف المشتركة وبناء المستقبل.

"الاخبارية" السعودية

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