إعطاء طفل حقنة لـ "منع الحمل" بالخطأ بدلا من المضاد الحيوي

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ادخل طفل اربعة سنوات ونصف مستشفى النديم الحكومي في مادبا يعاني من التهاب وارتفاع بالحرارة حيث تبين انه اعطي ابرة منع الحمل بالخطأ في القطاع الخاص.

وقال مدير المستشفى الدكتور بهاء الدين الحلالمة ان الطفل راجع المستشفى مع ذويه حيث تبين انه اعطي ابرة،، حقنة،، منع للحمل بالخطأ تم صرفها من صيدلية خاصة واعطي الابره عند طبيب بالقطاع الخاص.

واضاف د الحلالمة انه اجري اللازم للطفل وتم ادخاله المستشفى لحين تحسن حالته الصحية وتم اخراجه بعد الشفاء.

يشار الى ان ذوي الطفل تقدموا بشكوى ضد الصيدلية الخاصة والطبيب الخاص للجهات الامنية.





المصدر: رؤيا نيوز