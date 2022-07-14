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استطلاع: 92% من السعوديين يرون الولايات المتحدة حليفاً حقيقياً للمملكة

14
JULY
2022
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أوضح استطلاع «أصداء بي سي دبليو» السنوي الثالث عشر لرأي الشباب العربي، أن الغالبية العظمى (92%) من الشباب السعودي، والتي تشكل حوالي ثلثي سكان المملكة، تعتبر الولايات المتحدة حليفاً لبلادهم؛ حيث يعتقد 59% منهم أن الولايات المتحدة «حليفٌ قوي»، بينما يعتبرها 33% «دولة حليفة نوعاً ما».

وتم الكشف عن نتائج الاستطلاع اليوم قبيل الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية غداً الجمعة، وتأتي هذه الزيارة تلبيةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

وبحسب الاستطلاع، بلغت نسبة الشباب السعودي الذي يعتبر الولايات المتحدة حليفاً للمملكة هذا العام مستواها الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة. فقد أظهرت نتائج استطلاع عام 2020 أن 87% من الشباب السعودي يعتبر الولايات المتحدة «حليفاً حقيقياً» أو «دولة حليفة نوعاً ما»، بزيادة جيدة عن نتائج عامي 2018 و2019 اللذين وصلت فيهما هذه النسبة إلى 70 و50%، على التوالي.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال سونيل جون، رئيس شركة «بي سي دبليو الشرق الأوسط» ومؤسس شركة «أصداء بي سي دبليو»: «تعكس نتائج استطلاعنا التفاؤل المنوط بزيارة الرئيس بايدن الأولى إلى المملكة. وتظهر مشاعر الشباب الإيجابية عموماً تجاه الولايات المتحدة، وحرصهم على نشر السلام في جميع أنحاء المنطقة، وخصيصاً على صعيد حل الصراع الفلسطيني؛ القيمة التي يمكن تحقيقها من خلال إعادة صياغة شكل العلاقات الأمريكية السعودية لتحقيق نظام جيوسياسي أكثر استقراراً وقوة في الشرق الأوسط».

وتأكيداً على الدور الاستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، يعتقد أكثر من ثلث الشباب السعودي (36%) أنها تمتلك التأثير الأكبر في العالم العربي بين الدول غير العربية.

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