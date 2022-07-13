وكالة أنباء تركيا- الاقتصاد التركي سينفجر إيجابياً في هذه الحالة!

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قال كبير الاقتصاديين في “معهد التمويل الدولي”، روبين بروكس، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الأربعاء، إن “الاقتصاد التركي سينفجر”، في حديث إيجابي حول التطورات الأخيرة للصادرات التركية.

ويرى بروكس أن “الاقتصاد التركي شهد طفرة في حجم الصادرات خلال السنوات الخمسة الماضية، بعكس جميع البلدان النامية، وذلك لتحقيق النجاح على صعيد الاقتصاد العالمي، إذ تتمتع تركيا بما يكفي من القوة التنافسية في الصادرات”.

وأضاف “كل ما يتطلبه الأمر هو الاستقرار الكلي، ومن ثم يمكن أن ينفجر الاقتصاد التركي”.

ويأتي حديث بروكس، في ظل تحطيم الصادرات التركية لأرقام قياسية تاريخية لم يسبق للاقتصاد التركي الوصول إليها في تاريخ الجمهورية التركية الحديث.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أكد في حزيران/ يونيو الماضي، أن “صادرات تركيا لغت 243 مليار دولار خلال 12 شهرا فقط، من أيار/مايو 2021 حتى أيار/مايو 2022”.

وأوضح أن “الصادرات التركية تصل إلى 217 دولة حول العالم.. وهذا مؤشر على الخطوات الحازمة التي تتمثل في زيادة تنمية تركيا عبر زيادة الإنتاج والتوظيف والتصدير والاستثمار”.

وشددّ أردوغان على أن “الحكومة التركية نجحت بزياد صادرات البلاد ستة أضعاف، ورفعت عدد المصدرين أربعة أضعاف خلال 20 عاما”.

وأضاف “حققت تركيا استثمارات بقيمة 3.5 ترليون دولار خلال 20 عاما في مجالات التعليم والصحة والصناعة والسياحة والدعم الاجتماعي”.