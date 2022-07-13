living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وكالة أنباء تركيا- الاقتصاد التركي سينفجر إيجابياً في هذه الحالة!

13
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال كبير الاقتصاديين في “معهد التمويل الدولي”، روبين بروكس، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الأربعاء، إن “الاقتصاد التركي سينفجر”، في حديث إيجابي حول التطورات الأخيرة للصادرات التركية.

ويرى بروكس أن “الاقتصاد التركي شهد طفرة في حجم الصادرات خلال السنوات الخمسة الماضية، بعكس جميع البلدان النامية، وذلك لتحقيق النجاح على صعيد الاقتصاد العالمي، إذ تتمتع تركيا بما يكفي من القوة التنافسية في الصادرات”.

وأضاف “كل ما يتطلبه الأمر هو الاستقرار الكلي، ومن ثم يمكن أن ينفجر الاقتصاد التركي”.

ويأتي حديث بروكس، في ظل تحطيم الصادرات التركية لأرقام قياسية تاريخية لم يسبق للاقتصاد التركي الوصول إليها في تاريخ الجمهورية التركية الحديث.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أكد في حزيران/ يونيو الماضي، أن “صادرات تركيا لغت 243 مليار دولار خلال 12 شهرا فقط، من أيار/مايو 2021 حتى أيار/مايو 2022”.

وأوضح أن “الصادرات التركية تصل إلى 217 دولة حول العالم.. وهذا مؤشر على الخطوات الحازمة التي تتمثل في زيادة تنمية تركيا عبر زيادة الإنتاج والتوظيف والتصدير والاستثمار”.

وشددّ أردوغان على أن “الحكومة التركية نجحت بزياد صادرات البلاد ستة أضعاف، ورفعت عدد المصدرين أربعة أضعاف خلال 20 عاما”.

وأضاف “حققت تركيا استثمارات بقيمة 3.5 ترليون دولار خلال 20 عاما في مجالات التعليم والصحة والصناعة والسياحة والدعم الاجتماعي”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout