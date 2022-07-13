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سباق تسلّح إقليمي برعاية اميركية والهدف منه..

13
JULY
2022
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تواترت أنباء عن صفقة دفاعية كبيرة بين إسرائيل والبحرين، وهي إحدى الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم، قبيل بدء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل.  

وفي التفاصيل، نشرت ظهرت يوم الأربعاء، تفاصيل عقد عسكري ينص على توريد أحدث الطائرات بدون طيار وأنظمة اعتراض الطائرات بدون طيار، إلا أنه لم يكشف عن قيمة صفقة توريد الطائرات بدون طيار، وكذلك عدد الطائرات المسيرة التي تستعد إسرائيل لنقلها إلى البحرين.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" تصريحات عن مسؤول رفيع في قيادة البحرين حول التعاون من خلال الأجهزة الاستخباراتية، وخاصة أن مدربين من جهاز الأمن العام "الشاباك" والموساد أجروا تدريبات لضباط استخبارات بلاده.

وأفيد في هذا السياق بأنه في تأكيد آخر على العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين جاءت زيارة سفير البحرين لدى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، إلى مقر شركة "Elbit Concern"، إحدى أكبر الشركات في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.

يشار إلى أن إسرائيل ودول الخليج، بحسبما تردده وسائل الإعلام العالمية، تتفاوض بنشاط بشأن التعاون في مجال الدفاع الجوي.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت مؤخرًا معلومات عن مشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي في مفاوضات سرية مع رئيس أركان الجيش السعودي، وقيل أن الاجتماع حضره ضباط رفيعو الرتب من الطرفين.

وذكرت مصادر مطلعة على مضمون المحادثات أن المشاركين في المشاورات توصلوا إلى اتفاق من حيث المبدأ على آلية للإخطار الفوري بالتهديد الجوي، وفي المرحلة الأولى، ستأتي التحذيرات عبر خطوط الهاتف أو أنظمة الكمبيوتر.

كما أشارت المصادر إلى أن القرار ليس له صفة ملزمة، فالمرحلة التالية ستتمثل في تنسيق آليات الإنذار على مستوى القيادة السياسية لكل دولة.  

ولُفت أيضا إلى أن  وزير الدفاع بيني غانتس كان أعلن في يونيو 2022 عن إقامة نظام دفاع جوي إقليمي، يتم بناؤه بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط. الهدف منه حماية دول المنطقة من الضربات المحتملة من إيران باستخدام الصواريخ، بما في ذلك المجنحة، وكذلك الطائرات الهجومية بدون طيار.

روسيا اليوم
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