اعتراض أكثر من 250 مهاجرا قبالة سواحل المغرب

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اعترضت البحرية المغربية بين يومي السبت والثلاثاء 257 مهاجرا كانوا على متن "قوارب تقليدية" أو "من نوع كاياك" أو يحاولون "عن طريق السباحة" عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الوكالة المغربية عن مصدر عسكري قوله إن "وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدمت المساعدة، خلال فترة عيد الأضحى (من 9 إلى 12 يوليو الجاري) لما مجموعه 257 مرشحا للهجرة غير الشرعية، حاولوا القيام بعملية عبور محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك) وأيضا عن طريق السباحة".

وغالبية المهاجرين الذين تم إنقاذهم من إفريقيا جنوب الصحراء وبينهم نساء وأطفال "إضافة إلى مواطن أفغاني وآخر يمني" وفق المصدر.

وأشارت الوكالة إلى أن المهاجرين "تم نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة بعدما تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات البحرية الملكية".

تأتي عمليات الإنقاذ بعد أسبوعين على محاولة نحو ألفي مهاجر العبور من المغرب إلى مليلية.

وفي العام 2021 وصل بحرا إلى إسبانيا أكثر من 40 ألف مهاجر انطلقوا بغالبيتهم من المغرب، وفق وزارة الداخلية المغربية.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، ازدادت عمليات الهجرة غير النظامية بحرا إلى إسبانيا بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام 2021، لكن عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكتين أدى إلى تراجع الأرقام في الأسابيع الأخيرة.