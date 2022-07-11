living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صدام حسين يغلق فندقاً في أربيل.. ما القصة؟

11
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قررت السلطات المختصة في إقليم كردستان العراق إغلاق فندق "روزالين"، بعد بث تهنئة العيد في الباحة الداخلية، للفندق بصوت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
 
وقالت إدارة محافظة أربيل في بيان، إنه "بقرار من أوميد خوشناو محافظ أربيل، تم إغلاق فندق (روزالين) لارتكابه هذا العمل غير القانوني".
 
وأضاف البيان، "بدلاً من وضع لافتات الترحيب بالضيوف، بث الفندق مقطعاً صوتياً لصدام حسين وهو يهنئ بالعيد وهو ما يعتبر تمجيداً بالنظام السابق، لذلك تم إغلاق الفندق وسيتم إجراء تحقيقات قانونية".
 
وأشار إلى أن "الفندق أغلق من قبل الفرق المعنية بالسياحة بالتعاون مع شرطة رئيس البلدية؛ لأنها لم تلتزم بقوانين وأنظمة حكومة إقليم كردستان والإرشادات".
 
وصوت مجلس النواب العراقي، عام 2016، على "مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية".
 
ونص القانون على "منع تشكيل أي كيان أو حزب سياسي ينتهج أو يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض عليه أو يمجد له أو يروج له أو يتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
 
وقرر هذا القانون، عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث.
 
وكثيراً ما وقع عراقيون في هذا المطب، بمدح نظام صدام حسين، في سياق المقارنة بالواقع الحالي، أو انتقادهم الظواهر السلبية في بلادهم، على رغم العقوبات المقرة بهذا الشأن.
 
وفي عام 2020، عاقبت وزارة الثقافة العراقية، الفنان غانم حميد بعد ترحمه على الرئيس الراحل صدام حسين، خلال حفل كان مخصص للاحتفاء به، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حينها.
 
وفي عام 2019، اعتقلت السلطات العراقية الشاعر الشعبي صلاح الحرباوي، بسبب قصيدة ألقاها، امتدح فيها صدام حسين.
 
في آخر تلك الحالات، أثار تعليق، قبل يومين، لصفحة "جامعة بغداد"، الرسمية، مدح صدام حسين، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. 
 
 وكتبت "جامعة بغداد" الموثّقة بالعلامة الزرقاء، تعليقا على منشور: "وهل يقاس بين الثرى والثريا رحم الله أسد العرب لا مثيل له أبدا والله"، ما أثار لغطاً واسعاً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثار حفيظتهم تجاه صفحة جامعة بغداد.
 
بدورها سارعت الصفحة المذكورة بإصدر توضيح بأن "خرقا حدث في صفحة جامعة بغداد ولا تمت التعليقات بأي صلة للجامعة ونعمل على معالجته فوراً"، ثم أكدت بعدها بالقول: "تمت معالجة الخرق الذي حدث في صفحة جامعة بغداد ونعتذر عن أي إساءة بدرت بحق أي شخصية من قبل ضعاف النفوس".
 
من جهته، أمر رئيس جامعة بغداد، بإعفاء مدير إعلام وعلاقات الجامعة من منصبه وتشكيل لجنة تحقيقية لكشف حيثيات خرق صفحة جامعة بغداد"، بحسب ما أعلنته الصفحة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout