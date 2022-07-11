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ليبيا.. صالح يطالب بإحالة المسؤولين عن أزمة الكهرباء للقضاء

11
JULY
2022
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طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، والنقص الحاد في الوقود.
 
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، الأحد، إن صالح أوضح أن الأزمات "ترتب عليها زيادة معاناة المواطن الليبي"، مطالبا بـ"إحالة المسؤولين عنها للقضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب".
 
وشهد البلد الغني بالنفط منذ أيام احتجاجات حاشدة شملت معظم المدن الرئيسية، اعتراضا على تردي الخدمات والانقسام السياسي المستمر بين شرق البلاد وغربها.
 
واقتحم متظاهرون غاضبون مقر مجلس النواب في طبرق شرقي ليبيا، وأضرموا به النيران.
 
كما نظم المحتجون أكبر تجمع لهم في طرابلس منذ سنوات، ورددوا شعارات مناهضة للنخب السياسية المتناحرة في ليبيا، وأغلقوا الطرق في بنغازي ومصراتة، وأضرموا النار في مبان حكومية في سبها والقره بوللي.
 
ويعكس خروج الاحتجاجات في أنحاء البلاد الإحباط المتزايد بين الليبيين، من تناحر السياسيين المنقسمين، والفصائل التي يدور بينها الاقتتال منذ سنوات في شرق البلاد وغربها.
 
وانهارت الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في ديسمبر، مما أدى إلى اندلاع أزمة بين الفصائل السياسية المتنافسة للسيطرة على الحكومة، الأمر الذي دفع ليبيا إلى العودة إلى الصراع مع تدهور الخدمات العامة.
 
لكن بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات، قال البرلمان إن ولاية حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت، وكلف فتحي باشأغا بتشكيل حكومة.
 
غير أن الدبيبة رفض التنازل عن السلطة، ورفضت هيئة تشريعية أخرى، هي المجلس الأعلى للدولة، تحركات البرلمان.
 
وأجرى ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى الليبي محادثات في جنيف مؤخرا، لكن من دون إحراز أي تقدم.
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