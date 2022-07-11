فنانون أردنيون كبار يقاطعون "مهرجان جرش" والسبب؟

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قال موقع "خبرني" المحلي إن 6 من أعرق الفنانين الأردنيين أعلنوا عدم المشاركة ومقاطعة مهرجان جرش في دورته 36.

وأشار الموقع الإخباري الأردني إلى أنه "لم يمض سوى يومين على الإعلان عن فعاليات المهرجان حتى بدأت عاصفة الاعتذارات من الفنانين الأردنيين"، مشيرا على أنه رصد إعلان "6 فنانين أردنيين الاعتذار عن المشاركة بالمهرجان".

وقال الموقع إن "عاصفة الاعتذارات" بدأها "الفنان الأردني عمر العبد اللات، لتلحقه بعد ذلك الفنانة الأردنية الحائزة لقب سوبر ستار العرب ديانا كرزون، ليلحق بهم الفنان الأردني حسين السلمان، وبعدها أعلن الفنان الأردني يحيى صويص انضمامه بركب المعتذرين، ليلحق بهؤلاء الأربعة السالف ذكرهم الفنانة الأردنية زين عوض والفنان الأردني طوني قطان، حتى وصل عدد المقاطعين 6 فنانين".

ونُقل عن الفنان العبد اللات أن "السبب هو عدم مناسبة اليوم الذي خصص له، إضافة لأمور تتعلق بسوء التنظيم.

إلى ذلك، بحسب المصدر ذاته، "أعلنت كرزون أن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة ومراقبة حثيثة لتنظيم المهرجان وما شهده من تخبط كبير وتعمد القائمين على المهرجان عدم تقدير واحترام الفنان الأردني بشكلٍ كاف، ومن ذلك غياب أسماء الفنانين الأردنيين بشكل كامل عن برنامج المهرجان".

وفي الشأن ذاته "حمل السلمان المسؤولية الكاملة لإدارة المهرجان، وذلك لعدم مراعاتهم ظروف الفنان الأردني او مواعيده أو حتى الأجور التي يتقاضها".

اما الفنان صويص فقد "عزا اعتذاره لعدم احترام الفنان الأردني وما تمثل بغياب أسماء الفنانين الأردنيين بشكل كامل عن برنامج المهرجان"، فيما تحدث عدد آخر من الفنانين مشيرين إلى أسباب مشابهة لما سلف.

يشار على أن مهرجان جرش، الذي "انطلق منذ نحو 40 عاما، يعتبر من أبرز وأقوى المهرجانات الفنية على مستوى الأردن والشرق الأوسط، ويحيي حفلاته سنويا أبرز الفنانين العرب".