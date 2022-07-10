سقوط مقاتلة اميركية في البحر الأبيض المتوسط

وأضاف البيان: "مقاتلة من طراز "إف-18" مخصصة لحاملة الطائرات "وينج 1" حلقت فوق حاملة الطائرات هاري ترومان ثم سقطت بسبب الطقس العاصف الذي ضرب البحر المتوسط فجأة".

وأكد البيان أن حالة الطيار ليست خطيرة، حيث تم إنقاذه، كما تم رفع الطائرة، وهي الآن "على استعداد تام لمواصلة المهمة"، بحسب بيان البحرية الأمريكية.