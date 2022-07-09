مصر تبحث دفع التعاون مع جنوب السودان في جميع المجالات

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جددت مصر تأكيدها العمل على دفع آليات التعاون مع دولة جنوب السودان في جميع المجالات، تنفيذاً لـ«توجيهات القيادة السياسية» بدعم حكومة جوبا.

والتقى سفير مصر لدى جنوب السودان معتز مصطفى عبد القادر، مساء أول من أمس، وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني كيول أتيان. ووفق بيان للخارجية المصرية، تطرق اللقاء لسبل دفع التعاون في مجالي التجارة والصناعة بين مصر وجنوب السودان.

وأكد السفير المصري خلال اللقاء «قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين»؛ مشيراً إلى «توجيهات القيادة السياسية المصرية بدعم دولة جنوب السودان في كافة المجالات». كما استعرض الجهود المصرية في الدفع بالتعاون التجاري مع جنوب السودان، والتي شملت توقيع مذكرة تفاهم في مجال التجارة والصناعة العام الماضي، وكذا تنظيم النسخة الأولى من معرض «صنع في مصر» بجنوب السودان، للتعريف بالمنتجات المصرية، فضلاً عن افتتاح «البنك الأهلي– جوبا» نهاية الشهر الماضي.

وبين مصر ودولة جنوب السودان علاقات وطيدة، تسعى من خلالها مصر إلى دعم الدولة الوليدة، بهدف توفير المقومات الأساسية للحكومة.

ونقل بيان الخارجية المصرية عن الوزير أتيان «اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر»، موجهاً الشكر على الدعم المصري المقدم في كافة المجالات. كما أعرب عن التطلع لاستكمال المناقشات خلال الفترة المقبلة، التي تمت بين وزارتي التجارة والصناعة بالدولتين العام الماضي، خلال الجولة الأولى من اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عن الجانب المصري، ونائب رئيس جنوب السودان المعني بالموضوعات الاقتصادية.

كما تباحث الجانبان خلال الاجتماع حول فرص التدريب وتبادل الخبرات، وكذا آفاق الارتقاء بالإطار القانوني المنظم للتعاون التجاري والصناعي الحالي، ليتلاءم مع حجم التعاون المنشود، فضلاً عن مناقشة الفرص الكامنة للتعاون في مجال التصنيع بجنوب السودان، على ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة بها، وبالأخص في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والتعدين وصناعة الدواء.