living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر تبحث دفع التعاون مع جنوب السودان في جميع المجالات

9
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جددت مصر تأكيدها العمل على دفع آليات التعاون مع دولة جنوب السودان في جميع المجالات، تنفيذاً لـ«توجيهات القيادة السياسية» بدعم حكومة جوبا.
والتقى سفير مصر لدى جنوب السودان معتز مصطفى عبد القادر، مساء أول من أمس، وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني كيول أتيان. ووفق بيان للخارجية المصرية، تطرق اللقاء لسبل دفع التعاون في مجالي التجارة والصناعة بين مصر وجنوب السودان.
وأكد السفير المصري خلال اللقاء «قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين»؛ مشيراً إلى «توجيهات القيادة السياسية المصرية بدعم دولة جنوب السودان في كافة المجالات». كما استعرض الجهود المصرية في الدفع بالتعاون التجاري مع جنوب السودان، والتي شملت توقيع مذكرة تفاهم في مجال التجارة والصناعة العام الماضي، وكذا تنظيم النسخة الأولى من معرض «صنع في مصر» بجنوب السودان، للتعريف بالمنتجات المصرية، فضلاً عن افتتاح «البنك الأهلي– جوبا» نهاية الشهر الماضي.
وبين مصر ودولة جنوب السودان علاقات وطيدة، تسعى من خلالها مصر إلى دعم الدولة الوليدة، بهدف توفير المقومات الأساسية للحكومة.
ونقل بيان الخارجية المصرية عن الوزير أتيان «اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر»، موجهاً الشكر على الدعم المصري المقدم في كافة المجالات. كما أعرب عن التطلع لاستكمال المناقشات خلال الفترة المقبلة، التي تمت بين وزارتي التجارة والصناعة بالدولتين العام الماضي، خلال الجولة الأولى من اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عن الجانب المصري، ونائب رئيس جنوب السودان المعني بالموضوعات الاقتصادية.
كما تباحث الجانبان خلال الاجتماع حول فرص التدريب وتبادل الخبرات، وكذا آفاق الارتقاء بالإطار القانوني المنظم للتعاون التجاري والصناعي الحالي، ليتلاءم مع حجم التعاون المنشود، فضلاً عن مناقشة الفرص الكامنة للتعاون في مجال التصنيع بجنوب السودان، على ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة بها، وبالأخص في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والتعدين وصناعة الدواء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout