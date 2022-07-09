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يوحنا العاشر استقبل وفدا من مجلس الكنائس العالمي

9
JULY
2022
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استقبل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر في دار البطريركية بدمشق، وفدا من مجلس الكنائس العالمي WCC مؤلف من الأمين العام بالوكالة الأب يوحنا ساوكا، مدير تحالف المنظمات الكنسية العالمي رودلمار دي فاريا، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس وميشال نصير، في حضور الأسقف موسى الخوري ومدير دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في البطريركية الأرشمندريت ملاتيوس شطاحي.

وبحث المجتمعون في وضع الكنيسة ودورها الوجودي، في ظل الأزمة التي تمر بها المنطقة خصوصا في لبنان وسوريا، و"ضرورة دعم المسيحيين للبقاء والتمسك بأرضهم".

وشدد يوحنا العاشر على "الدور الإنساني الذي لعبته وتلعبه الكنيسة لمساعدة المسيحيين وكافة أطياف الشعب السوري من خلال دائرة العلاقات ودورها الإغاثي في هذا المجال"، معبرا عن "أهمية هذه الزيارة لمعاينة الواقع كما هو بعيدا عما تنشره وسائل الإعلام".

هذا وركز أعضاء الوفد القادمون من لبنان بدورهم على "أهمية الزيارة التي يقومون بها الى لبنان وسوريا"، معتبرين أن "الهدف الأساسي منها هو الاطلاع على الأوضاع كما هي على أرض الواقع"، ومؤكدين "ضرورة التنسيق الدائم مع الكنائس المحلية لتجاوز التحديات التي قد تؤثر على الوجود المسيحي في المنطقة".

كما استقبل البطريرك يوحنا العاشر، في الدار البطريركية بدمشق، القائم بأعمال السفارة الهنغارية في سوريا السفير بيتر تشولاك.

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